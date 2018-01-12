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Новости Сирии
За месяц до атаки на «Хмеймим» дроны атаковали позиции ДНР по аналогичной схеме
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    За месяц до атаки на «Хмеймим» дроны атаковали позиции ДНР по аналогичной схеме

    11:50  12 Января 2018  /обновлено: 12:24  12 Января 2018
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    За месяц до атаки на «Хмеймим» дроны аналогично атаковали позиции ДНР

    Донецк, 12 января. В Донецкой народной республике сообщили об атаке БПЛА на позиции ополченцев, аналогичной нападению боевиков на базы «Хмеймим» и «Тартус».

    Источники проекта WarGonzo в  силовых структурах ДНР сообщили, что за месяц до совершения нападения на российские военные объекты в Сирии беспилотники аналогичным образом атаковали позиции ополчения Донбасса.

    Отмечается, что неудавшаяся атака БПЛА была совершена боевиками в ночь на 6 января. Вооруженные группировки, контролирующие часть провинции Идлиб, попытались нанести удар по авиационной базе ВКС РФ «Хмеймим» и пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Все 13 беспилотников были перехвачены системой обороны российских военных объектов.

    Детальная экспертиза позволила установить, что боевики применили в конструкции дронов высокотехнологические инженерные решения, полученные от развитых стран. Самодельные взрывные устройства были снабжены иностранными взрывателями.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ВС РФ приняли дополнительные меры для защиты своих объектов в Сирии.

    За месяц до атаки на «Хмеймим» дроны аналогично атаковали позиции ДНР

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #днр #сирия #хмеймим #бпла
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