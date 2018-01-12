Экс-главком Балтфлота: Нужно заставить Украину уничтожить просроченные боеприпасы в Крыму

Москва, 12 января. Украину необходимо заставить уничтожить просроченные боеприпасы, которые находятся на складах в Крыму, заявил бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев.

Валуев прокомментировал возможную передачу Украине боеприпасов и военной техники, которые остаются в Крыму. Он подчеркнул, что их срок годности давно истек.

«Проблеме необходимости утилизации старых снарядов в Крыму не один десяток лет, — приводит слова адмирала РИА Новости. — Украина давно должна была уничтожить эти боеприпасы. Надо ультимативно им поставить задачу, поскольку бесхозно брошенный боезапас представляет реальную угрозу».

Он также подчеркнул, что если Киев откажется это сделать, то Россия должна осуществить эту процедуру самостоятельно. Валуев добавил, что это потенциально опасная работа, так как бывали случались, когда просроченные снаряды взрывались и приводили к чрезвычайным происшествиям.

«Поэтому своих людей и свою установку для утилизации боезапаса с разрешения России Украина должна разместить вблизи нахождения боезапаса и утилизировать: латунь — отдельно, порох — отдельно и так далее», — добавил он.

Он также заметил, что находящаяся на территории Крыма украинская военная техника не подлежит реставрации.

«Она, скорее всего, пойдет на металлолом», — констатировал бывший главком Балтфлота.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова передать десятки кораблей и боевых самолетов из Крыма, которые украинские военные могут забрать. Российская сторона готова помочь транспортировать их в Одессу, заметил глава государства.