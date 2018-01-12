18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина
Общество
В России предложили размещать «отрезвляющие» картинки на упаковках со спиртным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России предложили размещать «отрезвляющие» картинки на упаковках со спиртным

    11:21  12 Января 2018  /обновлено: 11:21  12 Января 2018
    144

    В России предложили размещать «отрезвляющие» картинки на упаковках со спиртным

    Москва, 12 января. Российские общественники обратились в Минздрав РФ с предложением размещать на упаковке алкогольной продукции «отрезвляющие картинки», наглядно рассказывающие о вреде спиртного.

    Инициатива была предложена федеральным проектом «Трезвая Россия». В настоящее время на упаковке алкоголя, согласно российскому законодательству, в обязательном порядке размещается текстовое предупреждение потребителя о вреде чрезмерного употребления спиртного.

    Общественники в свою очередь хотят сопроводить текст картинкой с пораженными алкоголем человеческими органами, как это уже практикуется на пачках сигарет.

    «Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», — приводит слова руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева RT.

    В России предложили размещать «отрезвляющие» картинки на упаковках со спиртным

    Как сообщили изданию в Минздраве, в ведомстве подробно ознакомятся с идеей общественников. Однако, как считают эксперты, предостерегающие иллюстрации могут помочь снизить уровень потребления спиртного только среди юных граждан, на взрослое население они повлияют едва ли.

    Так, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина инициативу общественников поддержала, однако выразила сомнения в ее эффективности.

    «Как врач я эту инициативу поддерживаю — чтобы были «страшилки» на бутылке с алкоголем. Как человек я считаю, что это будет малоэффективно. Сколько уже времени у нас на этикетках с сигаретами написано «Минздрав предупреждает»? Редкие люди принимают это во внимание и бросают курить», — сказала она, добавив, что человек, страдающий алкоголизмом, стремится побыстрее купить выпивку и не обращает внимание на ее упаковку.

    В России предложили размещать «отрезвляющие» картинки на упаковках со спиртным

    В свою очередь руководитель психологического центра Михаил Хорс считает, что данная мера повлияет только на молодое поколение, поэтому ждать результата придется довольно долго.

    «Такие картинки повлияют прежде всего на тех, кто еще не пил. Это позволит им начать относиться к алкоголю как к некоему абсолютному злу и избегать его. Своё поведение не пересмотрят те, кто уже привык пить», — отметил он.

    Специалисты предположили, что более эффективной в борьбе с алкоголизмом может оказаться соответствующая социальная реклама.

    Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нелегальную продажу алкоголя.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #алкоголь #минздрав рф #трезвая россия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России

      11:44 12 Января 2018 244
      Читать
      7:20
      Сегодня

      Выборы-2018: завершается этап выдвижения кандидатов в президенты РФ
      5:40
      Сегодня

      Трамп назвал «грязными дырами» часть стран, откуда в США прибывают мигранты
      0:25
      Сегодня

      Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера
      23:26
      Вчера

      Минфин США объявит новые санкции против РФ «в ближайшем будущем»
      21:13
      Вчера

      Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 27347

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6604

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6581

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11903

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11599
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

      «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

      11:18   12 Января 2018
      785
      Встреча послов РФ и США Антонова и Хантсмана прошла в Вашингтоне

      Встреча послов РФ и США Антонова и Хантсмана прошла в Вашингтоне

      3:02   12 Января 2018
      1047
      Путин обсудил с Медведчуком второй этап обмена пленными в Донбассе

      Путин обсудил с Медведчуком второй этап обмена пленными в Донбассе

      0:04   12 Января 2018
      348
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      1417