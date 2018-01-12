В России предложили размещать «отрезвляющие» картинки на упаковках со спиртным

Москва, 12 января. Российские общественники обратились в Минздрав РФ с предложением размещать на упаковке алкогольной продукции «отрезвляющие картинки», наглядно рассказывающие о вреде спиртного.

Инициатива была предложена федеральным проектом «Трезвая Россия». В настоящее время на упаковке алкоголя, согласно российскому законодательству, в обязательном порядке размещается текстовое предупреждение потребителя о вреде чрезмерного употребления спиртного.

Общественники в свою очередь хотят сопроводить текст картинкой с пораженными алкоголем человеческими органами, как это уже практикуется на пачках сигарет.

«Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», — приводит слова руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева RT.

Как сообщили изданию в Минздраве, в ведомстве подробно ознакомятся с идеей общественников. Однако, как считают эксперты, предостерегающие иллюстрации могут помочь снизить уровень потребления спиртного только среди юных граждан, на взрослое население они повлияют едва ли.

Так, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина инициативу общественников поддержала, однако выразила сомнения в ее эффективности.

«Как врач я эту инициативу поддерживаю — чтобы были «страшилки» на бутылке с алкоголем. Как человек я считаю, что это будет малоэффективно. Сколько уже времени у нас на этикетках с сигаретами написано «Минздрав предупреждает»? Редкие люди принимают это во внимание и бросают курить», — сказала она, добавив, что человек, страдающий алкоголизмом, стремится побыстрее купить выпивку и не обращает внимание на ее упаковку.

В свою очередь руководитель психологического центра Михаил Хорс считает, что данная мера повлияет только на молодое поколение, поэтому ждать результата придется довольно долго.

«Такие картинки повлияют прежде всего на тех, кто еще не пил. Это позволит им начать относиться к алкоголю как к некоему абсолютному злу и избегать его. Своё поведение не пересмотрят те, кто уже привык пить», — отметил он.

Специалисты предположили, что более эффективной в борьбе с алкоголизмом может оказаться соответствующая социальная реклама.

Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нелегальную продажу алкоголя.