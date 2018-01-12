Оппозиция Сирии готова к прямым переговорам с Дамаском

Вашингтон, 12 января. Представитель Сирийской комиссии по переговорам Хади аль-Бахра сообщил, что оппозиция стремится начать прямые переговоры с Дамаском «как можно скорее».

Аль-Бахра подчеркнул, что прямые переговоры между объединенной оппозицией и властями Дамаска были в 2014 году, однако позже их приостановили. Сейчас есть переговоры при ООН, однако, по мнению оппозиции, женевский формат зашел в тупик, сообщают РИА Новости.

Восьмой раунд женевских переговоров продолжался три недели и завершился 14 декабря без каких-либо значимых результатов, в то время как в МИД России неоднократно отмечали, что прямые переговоры сторон принесут больший эффект, при условии, если они пройдут без предварительных условий, и будут носить характер прямых контактов Дамаска и оппозиции.

Отмечается, что стороны могут наладить диалог в январе текущего года во время Конгресса национального диалога в Сочи. Специальный представитель президента России Владимира Путина по Сирии Александр Лаврентьев подчеркнул, что на форуме слово будет предоставлено всем заинтересованным участникам, как Дамаску, так и делегации сирийской оппозиции.