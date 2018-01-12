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Киев отреагировал на заявления Варшавы о наплыве украинских беженцев
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    Киев отреагировал на заявления Варшавы о наплыве украинских беженцев

    11:16  12 Января 2018  /обновлено: 11:17  12 Января 2018
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    Киев отреагировал на заявления Варшавы о наплыве украинских беженцев

    Киев, 12 января. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «полной чушью» заявления Варшавы о массовом наплыве украинских беженцев.

    По его словам, на сегодняшний день в Польше находятся сотни тысяч украинцев, но за два последних года официально получили убежище лишь 88 человек.

    При этом Климкин подчеркнул, что заявления польских властей некорректные, поскольку, по его мнению, украинцы, временно переехавшие в Польшу, «спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности экономики».

    «Мне говорят наши польские друзья, что в некоторых случаях украинцам уже предлагают большую зарплату», — похвастался министр.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что в последние годы страна приняла у себя более 1,5 миллиона украинцев.

    А по данным посольства Украины в Польше, в 2017 году около 625 украинцев обратилось в Управление по вопросам иностранцев Польши с просьбой предоставить им международную защиту.

    Автор: Алексей Громов
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    #беженцы #польша #украина #климкин
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