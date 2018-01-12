Ким Чен Ын рассказал о способности КНДР прожить под санкциями 100 лет

Пхеньян, 12 января. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР сможет продержаться под действием санкций и 10 лет, и 100 лет.

Глава КНДР выступил перед сотрудниками академии наук Северной Кореи. Он отметил, что страна может выдержать под действием западных санкций, которые пролонгировал ЕС, долгое время, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«У нас есть основа самостоятельной национальной экономики, — приводят его слова северокорейские журналисты, — и у нас есть сильный научно-технический потенциал и их блестящие умы, так что у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет».

Ранее президент России Владимир Путин назвал Ким Чен Ына «грамотным и зрелым политиком». Глава России убежден, что лидер КНДР заинтересован в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.