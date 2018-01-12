Дата и место встречи Путина и Нетаньяху будут согласованы в ближайшее время

Москва, 12 января. Дата и место встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будут согласованы в ближайшее время.

Как рассказали в посольстве Израиля в Москве, 1 января Нетаньяху и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры договорились о скорой встрече.

«Подтверждаем, что дата и место встречи будут согласованы с российской стороной в ближайшее время», — отметили в дипломатическом представительстве, сообщает ТАСС.

Как сообщалось 30 декабря 2017 года, президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом и Рождеством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметил, что рассчитывает на продолжение работы для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. По словам главы российского государства, российско-израильские отношения носят дружественный, конструктивный характер.



