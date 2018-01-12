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Россия
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«Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»
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    «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

    11:18  12 Января 2018  /обновлено: 11:18  12 Января 2018
    785

    «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

    Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов сомневается, что экологов, выступивших против строительства газопровода «Северный поток-2», действительно волнует экосистема Балтики.

    Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии призвали остановить строительство газопровода «Северный поток-2», сравнив его с климато-политическим тупиком, который «угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза». Об этом экологи написали канцлеру Германии Ангеле Меркель, председателю ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу, призвав их провести «критическую проверку процедуры утверждения» проекта «Северный поток-2» и заявив, что в случае необходимости они будут добиваться закрытия проекта в суде, сообщила «Газета.ru».

    «Особо удивительного тут ничего нет. Конечно, строительство газопроводов по дну Балтийского моря — это небезобидное мероприятие с точки зрения экологии. Гораздо естественнее для Балтики было, если бы там не было не только российского газопровода, но и не было бы немецких заводов на его побережье и портов вроде Гамбурга. Если бы люди вообще убрались с побережья Балтийского моря, это было бы превосходно для его экосистемы. Но мы понимаем, что это невозможно. Но возможно минимизировать ущерб, наносимый человеком природе», — отметил Василий Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

    Он напомнил, что Балтийский регион не жалели в годы Первой и Второй мировых войн. Там затапливали боеприпасы.

    «В общем-то, Балтика немало пострадала от столкновений людей. Но в случае с протестом против «Северного потока-2» экологи руководствуются не интересами рыб, креветок и крабов Балтийского моря, не интересами отрасли, а интересами конкретных производителей газа, находящихся за океаном», — полагает Василий Колташов.

    Василий Колташов

    Глава Центра политэкономических исследований напомнил, что WWF вовсе не является независимой общественной организацией и поддерживает политику США и Великобритании. Собеседник ФАН также напомнил, что власти Германии поддерживают строительство «Северного потока-2», поскольку им выгоден российский газ и они не собираются покупать дорогой американский.

    «Но не стоит забывать, что и в Германии очень сильно американское лобби. Я ничего не знаю про немецких экологов, выступивших против строительства «Северного потока-2», но знаю, что Фонд дикой природы — это элитарно управляемая структура, которая не имеет отношения к низовым экологическим движениям, инициативы которых в той же Европе привели к положительным результатам. WWF не родился из инициативы снизу, этот фонд финансируется сверху, сверху и управляется. И поэтому внезапный интерес WWF к экологическому балансу Балтики вызывает вопрос, а не удовлетворяют ли экологи потребности тех, кто им платит? А потребности понятны — посадить европейцев на американский сжиженный газ», — отметил Василий Колташов.

    Он добавил, что при проведении экологических оценок различных инфраструктурных и отраслевых проектов к мнению экспертов WWF стараются не обращаться, поскольку их ангажированность очевидна.

    «В данном случае WWF работает не в защиту экологического баланса Балтики. В противном случае они бы могли предложить закрыть балтийские порты Германии как наносящие вред окружающей среде», — заключил эксперт.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #северный поток-2 #василий колташов #wwf
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