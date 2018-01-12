Ученые: Тревожные люди хуже реагируют на критику
Нью-Йорк, 12 января. Американские ученые выяснили, что люди с социальным тревожным расстройством проявляют негативную реакцию при получении обратной связи. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Emotion.
По словам автора работы Леони Кобана из Университета Колорадо, эмоции и поведение человека влияют на социальный контекст. До сих пор мало известно о психологических механизмах, лежащих в основе социальных последствий.
«Как мы воспринимаем наше «я» и то, как мы относимся к нашему «я», имеет центральное значение для человеческого опыта», — цитирует Кобана издание Planet Today.
Он также добавил, что самовосприятие и эстетика существенно меняются во многих психологических патологиях, в том числе в социальном тревожном расстройстве.
В данный момент необходимо понять, как самовосприятие человека меняется со временем и как эта динамика отличается между людьми.
Исследователи считают, что люди с социальным тревожным расстройством в большей степени обращают внимание на негативные отзывы о себе, чем на положительные комментарии.
Здоровые в психологическом плане люди, напротив, гораздо больше внимания уделяют положительным откликам.