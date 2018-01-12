Володин предложил обсудить оснащение избирательных участков биометрическими приборами

Москва, 12 января. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил вынести на обсуждение возможность оснащение избирательных участков приборами идентификации по биометрическим данным.

С предложением обсудить идею оборудовать приборами идентификации по биометрическим данным избирательные участки выступил в пятницу зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Конечно, это шаг серьезный будет вперед в вопросах и легитимности, в вопросах и безупречности избирательной кампании, — сказал Володин, отвечая на инициативу Шерина. — Но как вы понимаете, это вопрос, который нужно в том числе просчитать в плане стоимости».

Ранее Володин предложил выполнять поручения президента России Владимира Путина по аналогии с реализацией его послания Федеральному собранию. По его мнению, это позволит сократить срок реализации поручений, а также повысит качество выполнения.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания началась 18 декабря минувшего года.

Владимир Путин. Биография