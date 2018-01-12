Хомс: боевики вновь нарушили режим перемирия в зоне деэскалации

Москва, 12 января. Министерство обороны России сообщило о девяти случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Хомс (1), Латакия (2) и Алеппо (3). Турецкая мониторинговая группа заявила о трех случаях стрельбы в Дамаске (2) и Хомсе (1). Наблюдатели расценивают общую ситуацию в зонах деэскалации конфликта как стабильную.

Отмечается, что российские военнослужащие провели две гуманитарные акции в населенном пункте Хирбет-Огла провинции Алеппо и поселении Баду провинции Хомс. Местные жители получили более пяти тонн продуктов питания. За сутки медицинская помощь оказана 349 сирийцам.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина контингент российской группировки войск в Сирии будет значительно сокращен, однако САР продолжит получать гуманитарную помощь от России.