Путин посоветовал школьнице из Забайкалья носить значок ГТО на груди

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин дал совет победительнице конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее», который проводился среди школьников всей страны с 1 сентября 2017 года.

Из более 400 конкурсных работ были выбраны только 35. Одно из сочинений принадлежит школьнице Анастасии Ивановой, которая получила возможность лично пообщаться с главой государства.

«Кем бы ты ни был, сколько бы значков ГТО у тебя в кармашке не звенело, каких бы карьерных высот ты в своей жизни не достиг, тебе нужно плечо, чтобы на него опереться, тебе нужна жилетка», — поделилась своими мыслями Анастасия.

Девушка также призвала ровесников не обижаться на родителей и ценить их заботу.

Владимир Путин полностью согласился со словами школьницы, однако значки ГТО посоветовал все-таки вытащить из карманов и прикрепить на грудь.

«Это то, что тоже можно и нужно гордиться», — подчеркнул он.

Напомним, что 18 марта 2018 года в России пройдут очередные выборы президента страны. Владимир Путин участвует как самовыдвиженец. В настоящее время на территории России проходит сбор подписей в его поддержку.