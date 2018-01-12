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Россия
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Украина
«Мне по-русски удобно»: украинец спровоцировал языковой скандал в ресторане «Борисполя»
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    «Мне по-русски удобно»: украинец спровоцировал языковой скандал в ресторане «Борисполя»

    10:40  12 Января 2018  /обновлено: 10:40  12 Января 2018
    936

    «Мне по-русски удобно»: украинец спровоцировал языковой скандал в ресторане «Борисполя»

    Киев, 12 января. В одном из заведений на территории аэропорта Борисполь на Украине случился скандал на языковой почве.

    Об этом на своей странице в Facebook рассказал один из участников конфликта из Тернополя, доктор медицинских наук Игорь Господарский.

    По его словам, в ночь с 7 на 8 января он отдыхал в заведении под названием Cup. Бармен, принимавший заказ, на обращение на украинском языке три раза ответил по-русски. Сотрудник ресторана отказался обслуживать украинца на государственном языке.

    При этом он заявил, что говорить на русском ему «удобно», а клиент «слишком украинизирован». Это вызвало возмущение со стороны гостя.

    «На помощь» бармену пришел его коллега. Он извинился перед гостем на украинском языке. 

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Путин отметил, что Россия складывалась из множества славянских племен, после чего образовалась Киевская Русь, у которой были единые корни.

    Путин считает русских и украинцев одним народом

    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #украина #язык
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