Живущие в России американцы побили карту Госдепа «убийственной» статистикой

Москва, 12 января. Предупреждения Госдепа США об опасности посещения России удивили проживающих в нашей стане американцев.

По их словам, включение РФ в третью, «оранжевую», группу стран, которые стоит посещать с особой осторожностью, неоправданно, а многие из них считают, что в США гораздо опаснее, чем в России.

Так, радиоведущий Тим Керби в комментарии «Ридусу» заявил, что считает Москву гораздо более безопасной родного Кливленда.

«Посмотрите статистику: в прошлом году в Кливленде было 14 убийств на 100 тысяч жителей. В Москве — три или четыре, не больше», — заметил он.

Кроме того, Керби считает, что в России очень дружелюбные люди.

С ним согласен и фермер Джей Роберт Клоуз. «Думаю, что в Америке опаснее. Довольно много случаев стрельбы. Там можно свободно купить оружие, и люди бывают агрессивными», — заметил он. Заявления Госдепа Клоуз считает пропагандой.

«Не знаю, кто кормит журналистов, которые говорят — если есть какая-то проблема, то в ней виновата Россия. На самом деле Россия не хуже, чем другие страны», — подчеркнул американец.

На разные группы американское ведомство делили страны на особой интерактивной карте. К первой категории Госдеп отнес Канаду, Швецию, Финляндию, Аргентину и ряд других государств.

С повышенной осторожностью гражданам США, по мнению Госдепа, относятся Украина, Франция, Испания, Бразилия. Они на карте обозначены желтым цветом.

К третьей группе «оранжевых» стран, куда американцам ездить нежелательно, ведомство отнесло Россию, Турцию, Венесуэлу и Кубу.

В четвертой («красной») группе оказались Сирия, Ирак, Иран, Афганистан, Северная Корея.В эти государства гражданам США рекомендовали не ездить вовсе.

Напомним, в октябре минувшего года президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность россиян в зарубежных странах должна оставаться под особым контролем. Касается это в первую очередь граждан РФ на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии.