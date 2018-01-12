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Сирия: губернатор Хомса рассказал ФАН о визите заместителя генсека ООН Марка Лоукока
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    Сирия: губернатор Хомса рассказал ФАН о визите заместителя генсека ООН Марка Лоукока

    11:00  12 Января 2018  /обновлено: 11:01  12 Января 2018
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    Сирия: губернатор Хомса рассказал ФАН о визите заместителя генсека ООН Марка Лоукока

    Съемочной группе Федерального агентства новостей (ФАН) удалось пообщаться с губернатором провинции Хомс Талалом Барази перед его встречей с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком.

    Напомним, Марк Лоукок прибыл в Сирию 9 января, чтобы обсудить с представителями сирийского руководства гуманитарное положение в стране. Так, в первый день своего визита заместитель генсека ООН обсудил пути укрепления партнерства Организации Объединенных Наций и официального Дамаска с вице-премьером и министром иностранных дел САР Валидом Муаллемом. По результатам встречи глава МИД Сирии заявил, что сирийское правительство готово улучшить взаимодействие с ООН в сфере координации гуманитарной помощи в Сирии, чтобы удовлетворить потребности граждан в настоящий период. Марк Лоукок же, в свою очередь, отметил важность «ликвидации всех преград на пути гуманитарной деятельности в Сирии» и поблагодарил сирийские власти за возможность посетить страну и лично увидеть последствия вооруженного конфликта. По его словам, ООН намерено установить конструктивный диалог с правительством Башара Асада.

    После столичного Дамаска Марк Лоукок направился в город Хомс для встречи с губернатором Талалом Барази и местными жителями. Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось задать губернатору несколько вопросов непосредственно перед встречей с представителем ООН.

    Но вопрос об ожиданиях от визита заместителя генерального секретаря ООН в Хомс губернатор ответил:

    «Мы ожидаем большего внимания к оказанию помощи беженцам, которые вернулись в свои дома в городах и деревнях. Но на самом деле большую часть помощи во всех сферах предоставляет государство, наши собственные власти. Помощь от ООН является дополнительной, ее доля не превышает 20%».

    Здания и инфраструктура города Хомса серьезно пострадали от действий боевиков вооруженных группировок, подобная ситуация наблюдается и во многих других городах Сирии, где так или иначе, велись боевые действия. Корреспондент ФАН поинтересовался у губернатора Талала Барази, кто, по его мнению, должен заниматься восстановлением Хомса и других сирийских городов:

    «30% районов Хомса пострадали серьезным образом, — отвечает собеседник ФАН.— Без сомнений, потребность в восстановлении большая. Мы начали оценивать масштаб разрушений. У правительства есть план по реконструкции, будет произведена и некоторая перепланировка, чтобы отстроить красивый город. Главной опорой в строительстве и финансировании будет народ Сирии и дружественные государства, такие как Российская федерация, Китай, страны БРИКС в целом».

    На вопрос ФАН о том, может ли приезд Марка Лоукока с делегацией повлиять на политику западных стран в отношении Сирии, губернатор ответил, что визит представителей ООН предназначен только для оценки действий международных организаций в сфере предоставления гуманитарной помощи.

    Автор: Игорь Петрашевич; Роман Мартынович
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #оон #хомс #марк лоукок #талал барази
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