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Оппозиция Сирии пока не проводила консультаций с Россией по Конгрессу нацдиалога в Сочи
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    Оппозиция Сирии пока не проводила консультаций с Россией по Конгрессу нацдиалога в Сочи

    10:50  12 Января 2018  /обновлено: 10:50  12 Января 2018
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    Оппозиция Сирии пока не проводила консультаций с Россией по Конгрессу нацдиалога в Сочи

    Женева, 12 января. Представители Сирийской комиссии по переговорам сообщили, что оппозиция рассчитывает на консультацию со всеми участвующими сторонами перед предстоящим Конгрессом нацдиалога.

    Представитель СКП Бассма Кодмани подчеркнула, что на данный момент комиссия не обладает всей полнотой информации по предстоящему Конгрессу национального диалога, который состоится в Сочи 29-30 января текущего года. Одной из составляющих для подготовки к предстоящему Конгрессу является консультация с представителями стран-гарантов, включая Россию. Член Сирийской комиссии Хади аль-Бахра отметил, что оппозиция рассчитывает на продуктивность встречи в Сочи, пишут РИА Новости.

    «Мы хотим убедиться, что если она будет проведена, то это произойдет позитивным образом, и она поддержит женевский процесс», — заявил аль-Бахра.

    Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве продолжался три недели и завершился 14 декабря минувшего года. Встреча не принесла результатов и была названа Стаффаном де Мистурой «упущенной золотой возможностью».

    Спецпредставитель президента России Владимира Путина по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что на предстоящем форуме, который призван запустить работу над новой конституцией страны, возможность высказаться будет предоставлена всем заинтересованным сторонам — правительству САР и оппозиции, как внутренней, так и внешней.

    Оппозиция Сирии пока не проводила консультаций с Россией по Конгрессу нацдиалога в Сочи

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #сочи #конгресс
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