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Россия
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Выборы-2018: политолог объяснил, почему нужно идти на выборы и голосовать
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    Выборы-2018: политолог объяснил, почему нужно идти на выборы и голосовать

    10:51  12 Января 2018
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    Под внешним давлением: политологи объяснили, почему важно прийти на выборы-2018

    В марте 2018 года на территории России произойдут события, которые определят судьбу страны на последующие шесть лет — выборы президента. Россиянам предстоит выбрать лидера, под руководством которого они будут строить будущее страны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Под внешним давлением

    Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что Россия сейчас находится на переломном этапе своего развития.

    «Внешнее давление на нашу страну ставит во главу угла вопрос: идти дальше вперед, невзирая на сопротивление других стран и трудности, или поддаться давлению, попытаться «договориться» и в конечном счете проиграть все, в том числе и страну. Поэтому президентские выборы в 2018 году носят референдумный характер, и вопрос на них будет решаться именно такой. Идти на выборы надо, чтобы власть услышала ответ максимального количества граждан на этот вопрос и приняла эти ответы во внимание», — добавил Максим Жаров.

    Под внешним давлением: политологи объяснили, почему важно прийти на выборы-2018

    Экзамен для политиков

    Политолог Алексей Живов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что основная идея представительной демократии заключается именно в участии в выборах всех уровней. Выборы — это одновременно выпускной и вступительный экзамен для российских политиков.

    «Избирательные права — право выбирать своего руководителя — это главное, что во все времена отличало человека от раба. У раба не было прав гражданина, он не имел права определять свое будущее. Он был вещью, будущее которого определял хозяин. Люди во всем мире несколько веков боролись за свое право быть равными, иметь право голоса, иметь возможность влиять на свою судьбу. И коль скоро в России такое право есть, им непременно надо пользоваться. Надо четко понимать для себя, что отказавшись от права голоса, вы вверяете свою жизнь и жизнь сограждан в руки людей, которые лишены вашего доверия. Потому надо идти и голосовать», — добавил Алексей Живов.

    Под внешним давлением: политологи объяснили, почему важно прийти на выборы-2018

    По словам эксперта, никогда нигде не бывало такой ситуации, чтобы за одно удачное голосование можно было бы изменить свою судьбу и судьбу государства к лучшему на десятки лет вперед. Вот сделать ее хуже своим равнодушием к выборам и республиканским принципам можно.

    «Так было, когда в 1918 году большевики, насильно захватившие власть, разогнали законное и полномочное учредительное собрание, а общество это проглотило. Тогда, 100 лет назад, не стоял вопрос: будет ли Россия социалистической или монархической. Стоял вопрос: будет ли она свободным социалистическим государством, каким бы ее сделали эсеры, или станет радикальной русофобской диктатурой, политой реками крови, какой ее сделали большевики. Если мы не хотим повторять пагубные уроки прошлых лет, стоит вновь научиться республиканскому духу, и регулярно использовать свои гражданские избирательные права», — заключил Алексей Живов.

    Как ранее заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, большое число претендентов в предстоящей президентской гонке — это нормально и хорошо. Это подталкивает россиян к диалогу и обсуждению проблемных вопросов. 

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #выборы #путин #россия #выборы-2018 #выборы2018
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