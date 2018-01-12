В посольстве Аргентины сообщили, когда Макри приедет на переговоры с Путиным

Москва, 12 января. Посольство Аргентины в России назвало даты визита лидера страны Маурисио Макри в РФ.

По данным дипмиссии, Макри планирует посетить Россию 22-23 января и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент посетит РФ с двухдневным визитом, 22–23 января. Запланированы переговоры с Путиным», — заявили в посольстве агентству РИА Новости.

Ранее об официальном визите Макри сообщали и в администрации президента Аргентины, уточнив, что поездка планируется 22-23 января.

О подготовке ко встрече Владимира Путина и Маурисио Макри заявлял и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча готовится», — сказал Песков.



