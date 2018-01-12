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Россия
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Политика
В посольстве Аргентины сообщили, когда Макри приедет на переговоры с Путиным
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    В посольстве Аргентины сообщили, когда Макри приедет на переговоры с Путиным

    10:29  12 Января 2018  /обновлено: 11:22  12 Января 2018
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    Посольство Аргентины в РФ назвало даты визита Макри в Россию

    Москва, 12 января. Посольство Аргентины в России назвало даты визита лидера страны Маурисио Макри в РФ.

    По данным дипмиссии, Макри планирует посетить Россию 22-23 января и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Президент посетит РФ с двухдневным визитом, 22–23 января. Запланированы переговоры с Путиным», — заявили в посольстве агентству РИА Новости.

    Ранее об официальном визите Макри сообщали и в администрации президента Аргентины, уточнив, что поездка планируется 22-23 января.

    О подготовке ко встрече Владимира Путина и Маурисио Макри заявлял и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Встреча готовится», — сказал Песков.

     


     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #москва #макри
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