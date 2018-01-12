«Плохая сделка»: Трамп объяснил, почему отменил свой визит в Лондон

Москва, 12 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена его визита в Лондон связана с «плохой сделкой» администрации предыдущего американского лидера Барака Обамы.

В пятницу в своем Twitter Трамп подтвердил информацию об отмене своего визита в Великобританию, сообщает канал «Подмосковье 360».

По его словам, причиной для этого стало решение администрации Обамы «продать за гроши одно из лучших посольств США в Лондоне, чтобы затем построить новое в отдаленном районе за 1,2 миллиарда долларов», пишет «НьюИнформ».

«Я не собираюсь разрезать ленточку», — добавил Трамп, имея в виду церемонию открытия нового здания американского посольства в Лондоне.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

Ранее ожидалось, что президент США Дональд Трамп посетит Великобританию в феврале. Помимо участия в церемонии открытия нового здания дипведомства, в рамках визита Трампа были запланированы переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

Накануне Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором отметил, что «лучше сотрудничать с Россией». Напомним, о стремлении к конструктивному диалогу и взаимодействию с США неоднократно также заявлял президент РФ Владимир Путин. Так, в декабре Путин и Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили актуальные проблемы мировой повестки.