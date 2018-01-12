Сирия восстановила в Дамаске завод по производству телевизоров

Дамаск, 12 января. В Дамаске восстановили завод по производству телевизоров. Об этом рассказал начальник сборочного цеха Мухаммед Аль-Шейх.

Отмечается, что сирийское предприятие входит в госкорпорацию Syrian Arab Electronic Industries Company.

Как добавил руководитель цеха, предприятие начало работу год назад. Несколько лет завод простаивал из-за войны. Он также отметил, что администрация предприятия уже строит планы, как можно расширить производство. По словам Аль-Шейха, итоги работы в 2017 году еще не подводили. Однако он надеется, что по итогам прошлого года завод выйдет на показатель в 10 тысяч штук. В дальнейшем завод намерен выпускать 30 - 40 тысяч телевизоров ежегодно.

Как пишет РИА Новости, сейчас на восстановленном заводе работает только одна линия. На ней собирают LCD-телевизоры диагональю от 24 до 43 дюймов. Средняя таких изделий — 240 тысяч сирийских лир (около 600 долларов).

Ранее президент России Владимир Путин предложил разработать программу возрождения Сирии. Путин обратил внимание, что разрушения в Сирии за годы войны приобрели колоссальный масштаб. Он добавил, что успех преобразования в стране будет зависеть от решения социально-экономических проблем, а также скорости восстановления промышленности Сирии, ее сельского хозяйства, инфраструктуры, систем здравоохранения и образования.