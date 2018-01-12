«Локомотив» против продажи Фернандеша до лета

Санкт-Петербург, 12 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Локомотив» категорически против продажи полузащитника Мануэла Фернандеша.

По словам источника, в клубе не хотят, чтобы португалец переходил куда-либо зимой, поскольку команда лидирует в чемпионате. Также отмечается, что 31-летний футболист готов подождать до лета.

На счету Фернандеша 28 матчей, 9 голов и 5 результативных пасов. Контракт игрока с «железнодорожниками» действует до лета 2019 года. Ранее итальянские СМИ сообщили об интересе к лидеру «Локомотива» со стороны «Интера», которому футболист дал согласие на переход.

Отметим, что президент России Владимир Путин ранее поднимал проблему засилья легионеров в российских клубах. По мнению главы государства, отечественная футбольная школа должна готовить больше собственных воспитанников высокого уровня.

Президент также поручил разработать и утвердить подпрограмму «Развитие футбола в РФ», учитывая наследие чемпионата мира по футболу в 2018 году.