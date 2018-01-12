18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина
Весь мир
В Китае появится единое антикоррупционное ведомство
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Китае появится единое антикоррупционное ведомство

    9:58  12 Января 2018  /обновлено: 9:58  12 Января 2018
    103

    В Китае появится единое антикоррупционное ведомство

    Пекин, 12 января. Власти Китая планируют создать единое антикоррупционное ведомство. Полномочия органа будут определены уже на этой неделе.

    Создание нового ведомства обсудят на сессии Центральной комиссии Китая по проверке дисциплины, которая в настоящее время является главным инструментом антикоррупционной кампании в стране. Затем предложение по созданию органа должно быть одобрено в марте на ежегодной сессии китайского парламента.

    В течение нескольких лет подряд жители Китая называют взяточничество одной из главных проблем в стране. Однако, как отмечают эксперты, в работе по борьбе с коррупцией виден прогресс, пишут «Известия».

    Центральная надзорная комиссия, создание которой в настоящее время обсуждается в КНР, должна объединить существующие сегодня 47 разрозненных организаций по «проверке партийной дисциплины», фактически расследующие случаи коррупции.

    Глава Китая Си Цзиньпин проводит масштабную кампанию по борьбе с коррупцией с 2012 года

    По мнению эксперта Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО Игоря Денисова, реформа позволит создать единую систему борьбы со взяточничеством и обеспечит более полный охват контроля за действиями госслужащих. Кроме того, поскольку ведомство будет государственного уровня, такой шаг позволит китайским властям усилить лидерство партии в борьбе с коррупцией.

    Масштабная борьба с коррупцией в Китае началась в 2012 году, когда генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии КНР стал Си Цзиньпин. С тех пор за взяточничество с должностей были сняты свыше миллиона чиновников. Многие из них получили тюремное наказание.

    «Антикоррупционная кампания Си выглядит очень успешной. Многие коррумпированные чиновники, включая ряд высокопоставленных, были привлечены к уголовной ответственности», — отметил независимый китайский политолог Цяо Му.

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с коррупцией

    Вопрос борьбы с коррупцией является актуальным и для России. Как сообщало URA.RU, во время выступления на XVII съезде партии «Единая Россия» в декабре президент России Владимир Путин назвал взяточничество одним из проблемных моментов в РФ сегодня.

    Ранее о том, что власть активно продолжает бороться с коррупцией и предпринимает соответствующие меры, российский лидер также сообщил на большой пресс-конференции 14 декабря. Он подчеркнул, что лица, уличенные во взяточничестве, сразу же отстраняются от должностей, приведя в пример случай с одним из подразделений ФСБ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #коррупция #китай
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России

      11:44 12 Января 2018 259
      Читать
      7:20
      Сегодня

      Выборы-2018: завершается этап выдвижения кандидатов в президенты РФ
      5:40
      Сегодня

      Трамп назвал «грязными дырами» часть стран, откуда в США прибывают мигранты
      0:25
      Сегодня

      Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера
      23:26
      Вчера

      Минфин США объявит новые санкции против РФ «в ближайшем будущем»
      21:13
      Вчера

      Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 27365

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6607

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6583

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11905

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11599
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

      «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2»

      11:18   12 Января 2018
      899
      Встреча послов РФ и США Антонова и Хантсмана прошла в Вашингтоне

      Встреча послов РФ и США Антонова и Хантсмана прошла в Вашингтоне

      3:02   12 Января 2018
      1056
      Путин обсудил с Медведчуком второй этап обмена пленными в Донбассе

      Путин обсудил с Медведчуком второй этап обмена пленными в Донбассе

      0:04   12 Января 2018
      351
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      1425