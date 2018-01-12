В Китае появится единое антикоррупционное ведомство
Пекин, 12 января. Власти Китая планируют создать единое антикоррупционное ведомство. Полномочия органа будут определены уже на этой неделе.
Создание нового ведомства обсудят на сессии Центральной комиссии Китая по проверке дисциплины, которая в настоящее время является главным инструментом антикоррупционной кампании в стране. Затем предложение по созданию органа должно быть одобрено в марте на ежегодной сессии китайского парламента.
В течение нескольких лет подряд жители Китая называют взяточничество одной из главных проблем в стране. Однако, как отмечают эксперты, в работе по борьбе с коррупцией виден прогресс, пишут «Известия».
Центральная надзорная комиссия, создание которой в настоящее время обсуждается в КНР, должна объединить существующие сегодня 47 разрозненных организаций по «проверке партийной дисциплины», фактически расследующие случаи коррупции.
По мнению эксперта Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО Игоря Денисова, реформа позволит создать единую систему борьбы со взяточничеством и обеспечит более полный охват контроля за действиями госслужащих. Кроме того, поскольку ведомство будет государственного уровня, такой шаг позволит китайским властям усилить лидерство партии в борьбе с коррупцией.
Масштабная борьба с коррупцией в Китае началась в 2012 году, когда генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии КНР стал Си Цзиньпин. С тех пор за взяточничество с должностей были сняты свыше миллиона чиновников. Многие из них получили тюремное наказание.
«Антикоррупционная кампания Си выглядит очень успешной. Многие коррумпированные чиновники, включая ряд высокопоставленных, были привлечены к уголовной ответственности», — отметил независимый китайский политолог Цяо Му.
Вопрос борьбы с коррупцией является актуальным и для России. Как сообщало URA.RU, во время выступления на XVII съезде партии «Единая Россия» в декабре президент России Владимир Путин назвал взяточничество одним из проблемных моментов в РФ сегодня.
Ранее о том, что власть активно продолжает бороться с коррупцией и предпринимает соответствующие меры, российский лидер также сообщил на большой пресс-конференции 14 декабря. Он подчеркнул, что лица, уличенные во взяточничестве, сразу же отстраняются от должностей, приведя в пример случай с одним из подразделений ФСБ.