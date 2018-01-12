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Россия
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Новогодние каникулы россияне, как и Путин, предпочли провести на родине
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    Новогодние каникулы россияне, как и Путин, предпочли провести на родине

    10:01  12 Января 2018  /обновлено: 11:48  12 Января 2018
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    Новогодние каникулы россияне, как и Путин, предпочли провести на родине

    Москва, 12 января. Ассоциация туроператоров России зафиксировала резкий скачок спроса на турпоездки на минувших новогодних каникулах. Показатель 2017 года он превысил на 15–30%, а лидером этого года вновь стал Сочи.

    Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе считает, что такой существенный скачок стал возможен благодаря стабильным ценам. Среди зарубежных направлений особой популярностью пользовались Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индия и Доминикана.

    При этом в АТОР отметили, что наши соотечественники все чаще выбирают путешествия по России, несмотря на дорожающие билеты на Новый год. Чаще всего во время праздников россияне ездили отдыхать в Сочи. Кроме того, огромное число туристов посетило Москву.

    Так, только на каникулах, по данным мэра столицы Сергея Собянина, Москву посетили более 10 млн человек, пишет газета «Известия».

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств рассказал, что отдыхает исключительно на родине.

    «Что касается новогодних праздников и всех других праздников, я все праздники провожу в России, такова традиция и меня никуда не тянет, честно говоря», — признался он.

    Прошедшие новогодние праздники, как рассказал Путин, он «был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь».

    «Там действительно был мороз — минус 33, но мне это нравится», — добавил президент.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россияне #праздники #отдых #каникулы
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