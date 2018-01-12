Сирия сегодня: «украинский след» в атаке на Хмеймим, РФ усиливает защиту своих объектов
Сирия, 12 января. Украина отвергла обвинения в причастности атаки на российский аэродром «Хмеймим» на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Россия приняла меры по усилению защиты своей инфраструктуры в САР. В Организации Объединенных Наций (ООН) оценили вклад переговоров в Астане по решению сирийского конфликта. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.
«Украинский след»
Украинские власти опровергли информацию о том, что официальный Киев мог быть причастен к атакам на российские военные базы в САР.
«Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения», — сообщила пресс-секретарь главы министерства обороны Украины Виктория Кушнир.
Ранее «Газета.ru», в российском Генштабе рассказали про «украинский след» в атаке на российские военные базы в САР, которые осуществлялись с помощью беспилотников. Как заметил начальник управления строительства и развития БПЛА Александр Новиков, в качестве основы для взрывчатки для бомб, которые несли беспилотники, использовался ТЭН, который превосходит по мощности гексоген.
«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», — сказал Новиков.
Более того, официальный представитель российского Генштаба добавил, что каждый БПЛА, который участвовал в атаке на базу «Хмеймим», нес по десять боеприпасов.
Усиление защиты
Российская Федерация приняла дополнительные меры для защиты своих военных объектов в САР. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Соответствующие меры были приняты дополнительные для безопасности нашего пункта базирования. Надеюсь, они будут высокоэффективными», — заявил российский президент в ходе встречи с журналистами.
Напомним, в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки боевиков на авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе с использованием беспилотников.
Оценка Астаны
Переговорный процесс по Сирии в Астане вносит огромный вклад в поиски разрешения сирийского конфликта. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.
«Что касается астанинского процесса. Было уже восемь раундов этого процесса, заседаний, которые состоялись в Астане. Вклад астанинского процесса огромный в поиск решения проблемы конфликта в Сирии. Это снижение напряжения, создание зон деэскалации», — заявил Енча.
Кроме того, он заметил, что на площадке в Астане поддерживается «политический процесс решения этой проблемы, который проходит в Женеве под руководством спецпредставителя генерального секретаря, его посланника Стаффана де Мистуры».