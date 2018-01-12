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Сирия сегодня: «украинский след» в атаке на Хмеймим, РФ усиливает защиту своих объектов
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    Сирия сегодня: «украинский след» в атаке на Хмеймим, РФ усиливает защиту своих объектов

    10:06  12 Января 2018  /обновлено: 10:09  12 Января 2018
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    Сирия сегодня: «украинский след» в атаке на Хмеймим, РФ усиливает защиту своих объектов

    Сирия, 12 января. Украина отвергла обвинения в причастности атаки на российский аэродром «Хмеймим» на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Россия приняла меры по усилению защиты своей инфраструктуры в САР. В Организации Объединенных Наций (ООН) оценили вклад переговоров в Астане по решению сирийского конфликта. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    «Украинский след»

    Украинские власти опровергли информацию о том, что официальный Киев мог быть причастен к атакам на российские военные базы в САР.

    «Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения», — сообщила пресс-секретарь главы министерства обороны Украины Виктория Кушнир.

    Ранее «Газета.ru», в российском Генштабе рассказали про «украинский след» в атаке на российские военные базы в САР, которые осуществлялись с помощью беспилотников. Как заметил начальник управления строительства и развития БПЛА Александр Новиков, в качестве основы для взрывчатки для бомб, которые несли беспилотники, использовался ТЭН, который превосходит по мощности гексоген.

    Сирия сегодня: «украинский след» в атаке на Хмеймим, РФ усиливает защиту своих объектов

    «Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», — сказал Новиков.

    Более того, официальный представитель российского Генштаба добавил, что каждый БПЛА, который участвовал в атаке на базу «Хмеймим», нес по десять боеприпасов.

    Усиление защиты

    Российская Федерация приняла дополнительные меры для защиты своих военных объектов в САР. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

    «Соответствующие меры были приняты дополнительные для безопасности нашего пункта базирования. Надеюсь, они будут высокоэффективными», — заявил российский президент в ходе встречи с журналистами.

    Сирия сегодня: «украинский след» в атаке на Хмеймим, РФ усиливает защиту своих объектов

    Напомним, в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки боевиков на авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе с использованием беспилотников.

    Оценка Астаны

    Переговорный процесс по Сирии в Астане вносит огромный вклад в поиски разрешения сирийского конфликта. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.

    «Что касается астанинского процесса. Было уже восемь раундов этого процесса, заседаний, которые состоялись в Астане. Вклад астанинского процесса огромный в поиск решения проблемы конфликта в Сирии. Это снижение напряжения, создание зон деэскалации», — заявил Енча.

    Сирия сегодня: «украинский след» в атаке на Хмеймим, РФ усиливает защиту своих объектов

    Кроме того, он заметил, что на площадке в Астане поддерживается «политический процесс решения этой проблемы, который проходит в Женеве под руководством спецпредставителя генерального секретаря, его посланника Стаффана де Мистуры».

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сирия #хмеймим #тартус
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