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Россия
Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина
Политика
Жириновский выгнал украинца Трюхана из студии, поспорив о Донбассе
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    Жириновский выгнал украинца Трюхана из студии, поспорив о Донбассе

    10:43  12 Января 2018  /обновлено: 10:43  12 Января 2018
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    Жириновский выгнал украинца Трюхана из студии, поспорив о Донбассе

    Москва, 12 января. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский во время обсуждения боевых действий на Украине в ток-шоу «60 минут» не сдержал эмоций и обрушился с критикой на председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины», политолога Вадима Трюхана.

    Во время обсуждения вооружения, которое Соединенные Штаты поставили Киеву, Трюхан заявил, что Жириновский «устраивает цирк», после чего отказался реагировать на реплики оппонента. Кроме того, политолог потребовал от лидера ЛДПР не угрожать украинцам. На это сразу же последовала буйная реакция со стороны Владимира Вольфовича.

    Так, Жириновский двинулся на Трюхана со словами: «Будем угрожать! Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев!». Далее политик отметил, что Украина ответит за каждого убитого в Донбассе. Он потребовал, чтобы политолог покинул студию. Жириновский также бил кулаком по стойке и оскорблял Трюхана. 

    Политолог все же покинул студию.

    «На вокзал не езжай, Трюхан, тебя там арестуют!» — сказал Жириновский оппоненту вслед.

    Напомним, что лидер ЛДПР является кандидатом в президенты на выборах 2018 года. Первая поездка Жириновского в качестве кандидата на выборах-2018 намечена на середину января.

    18 декабря 2018 года был дан официальный старт президентской кампании. В декабре документы в ЦИК подал действующий глава государства Владимир Путин, который примет участие в выборах как кандидат-самовыдвиженец. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #донбасс #жириновский
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