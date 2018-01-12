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Российские ученые отмечают 115-летие со дня рождения Курчатова
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    Российские ученые отмечают 115-летие со дня рождения Курчатова

    9:32  12 Января 2018  /обновлено: 9:33  12 Января 2018
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    Российские ученые отмечают 115-летие со дня рождения Курчатова

    Москва, 12 января. В пятницу, 12 января, российское научное сообщество отмечает 115-летие со дня рождения великого физика Игоря Курчатова.

    Именно этого гениального ученого считают отцом как советской атомной бомбы, так и российского «мирного атома». В этом году 12 апреля крупнейшему в России Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт» исполнится 75 лет.

    По словам президента НИЦ Михаила Ковальчука, Игорь Курчатов был основным лицом атомного проекта, его мотором.

    «Он стал одним их первых, кто не просто почувствовал новый цивилизационный вызов, сумел оценить его  последствия, но и предложил пути решения и блестяще их реализовал», - рассказал он в комментарии газете «Известия».

    Почетный президент «Курчатовский институт» Евгений Велихов напомнил, что именно Курчатов в 1949 спас от опалы советскую физику. Именно ему мы обязаны сохранением физики в России, подчеркнул ученый.

    Отметил Велихов и огромное влияние Курчатова на развитие науки и образования в России: он является инициатором создания научных центров в Сарове, Обнинске, Дубне, Димитровграде, Снежинске, промышленных и научных ядерных центров Урала и Сибири. Способствовал рождению таких вузов, как Московский физико-технический и Московский инженерно-физический институты, а после Женевской конференции 1955 года Курчатов резко расширил участие российских ученых в международных конференциях и международных исследовательских программах.

    Напомним, 28 сентября президент России Владимир Путин в День работника атомной промышленности, поздравляя сотрудников и ветеранов атомной промышленности, подчеркнул, что на сегодняшний день атомная промышленность играет важнейшую роль в укреплении энергобезопасности и обороноспособности России, освоении Арктики и космоса, развитии науки и высокотехнологичной медицины.

    Россия гордится историей своей промышленности, многими поколениями ученых и специалистов, заявил президент. Именно они, как отметил Путин, обеспечили лидерство России в сфере использования мирного атома.

    Биография Владимира Путина.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #курчатовский центр #курчатов
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