Больше 70% российских школьников считают себя патриотами – опрос

Москва, 12 января. 72% российских школьников считают себя патриотами. Такие данные показал опрос, проведенный Общероссийским народным фронтом.

При этом, по мнению учащихся, патриотизм в основном проявляется в любви к своей стране и гордости за нее. Такое мнение высказали 75% респондентов. Еще 56% опрошенных назвали проявлением патриотизма знание истории и гимна, 49% — готовность защищать Родину.

Кроме того, школьники рассказали, что выражением гражданской позиции считают конкретные действия. О важности проявления активной гражданской позиции сообщили 15,5% учащихся. Из них 30% рассказали, что уже состоят в органах школьного самоуправления, 26% участвуют в волонтерской деятельности, 17% - в работе молодежных парламентов и советов, пишет RT.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» в Москве встретился со школьниками, победившими во всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее».

На встрече глава государства призвал школьников в изучении истории России обратить особое внимание на историю Крыма, поскольку она очень сложная и интересная. Путин также отметил важность таких тем, как экология, малая родина и помощь людям, которые учащиеся затронули в своих сочинениях.

Владимир Путин. Биография.