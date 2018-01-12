Попросившая Путина о фото со школьниками девочка оказалась воспитанницей Пансиона Минобороны
Москва, 12 января. Девочка, попросившая сфотографироваться президента России Владимира Путина со школьниками оказалась воспитанницей Пансиона Минобороны.
Накануне Путин провел встречу со школьниками, победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». На ней присутствовали 35 старшеклассников со всей страны.
Одной из них оказалась девятиклассница единственного в стране Пансиона воспитанниц министерства обороны РФ, где учатся дочери военнослужащих – Екатерина Иванова.
Именно она в конце встречи предложила Путину сделать с ними на память групповую фотографию.
Катя приехала в московский пансион из Комсомольска-на-Амуре, ее родители – военнослужащие. Екатерина второй год подряд побеждает во всероссийском конкурсе сочинений — в прошлом году она победила в конкурсе с работой «Письмо Агнии Львовне Барто». В этом году ее сочинение было посвящено будущей профессии педагога, воспитанница рассказала о том, как представляет свое место во взрослой жизни, описав один день из жизни молодого преподавателя экологии Екатерины Ивановой.
В работе Катя рассказывает о том, как, по ее мнению, можно увлечь и сплотить трудных подростков, помочь им задуматься об их вкладе в будущее нашей страны. В плане защиты окружающей среды Екатерина предлагает начать с малого – не мусорить самим, постараться привести в порядок свой собственный дом и двор, потом – район, а дальше красивыми и чистыми станут города, страны и вся планета. Экологическое образование Екатерина считает не менее важным, чем образование патриотическое, также в своей работе Катя подчеркивает необходимость личного примера педагога, ведь для детей гораздо важнее не «правильные слова», сказанные педагогом на уроках, а то, как этот педагог действует в реальной жизни.
Кстати, в конце декабря Екатерину уже поздравил с победой министр обороны Сергей Шойгу. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации девочка получила из рук главы военного ведомства памятные часы и книгу по истории России.