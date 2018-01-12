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Россия
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СМИ: В России купили первую электростанцию для майнинга криптовалют
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    СМИ: В России купили первую электростанцию для майнинга криптовалют

    9:37  12 Января 2018  /обновлено: 9:37  12 Января 2018
    657

    СМИ: В России купили первую электростанцию для майнинга криптовалют

    Москва, 12 января. Покупка электростанции с целью майнинга впервые совершена в России. Речь идет об активах, входящих в ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК), которую у «Т Плюс» Виктора Вексельберга, по официальным данным, приобрела Надежда Симанова. По информации издания «Коммерсант», Алексей Колесник, который в конце декабря 2017 г. возглавил ГЭК, является реальным покупателем.

    Имеются в виду Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт) и Кизеловская ГРЭС в Пермском крае, мощность которой составляет 23,6 МВт. По информации источников, общая стоимость покупок составила почти 160 млн руб.

    По некоторым данным, на базе электростанций может быть создан центр по майнингу и дата-центр. Сам Колесников подтвердил, что вариант с майнингом он рассматривает на площадке в Удмуртии, но до принятия законодательной базы не будет заниматься им вплотную. 

    Напомним, в декабре сообщалось, что в Республике Крым может быть создана площадка для майнинга криптовалюты

    В октябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ прописать порядок налогообложения и регистрации компаний, занимающихся майнингом.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #криптовалюта #майнинг
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