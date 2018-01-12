«Надо ставить на нормативную базу»: Цискаридзе рассказал о законотворчестве в области культуры

Москва, 12 января. Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал о законотворчестве в области культуры. Как пишет газета «Известия», артист принимает активное участие в работе Совета по культуре и искусству при президенте России.

Цискаридзе рассказал, что стране сегодня нужен закон о культуре. По его словам, есть «масса пробелов» в законодательстве о культуре. К примеру, не определено само понятие рабочего времени артистов. Цискаридзе рассказал, что «все, чем живет культура, надо прорабатывать и ставить на нормативную базу».

Народный артист также добавил, что правовые нормы должны появиться для самых различных отраслей: музеи, библиотеки, театры и так далее. Он также подчеркнул, что в этой области предстоит сложная системная работа.

Ранее президент России Владимир Путин предложил разработать новый закон о культуре. По его словам, в законе нужно будет «четко отразить» особенности и специфику культурной сферы, «ее всеобъемлющий характер и значимость как миссии, как общественного блага».