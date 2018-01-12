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Политика
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Россия
Школьник из Ростовской области стал звездой после встречи с Путиным
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    Школьник из Ростовской области стал звездой после встречи с Путиным

    8:48  12 Января 2018  /обновлено: 8:48  12 Января 2018
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    Школьник из Ростовской области стал звездой после встречи с Путиным

    Ростов, 12 января. Школьник из Волгодонска Дмитрий Павлов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал свое видение решения трудных жизненных ситуаций.

    Путин накануне встретился со школьниками-авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Президент побеседовал с ними в парке Зарядье.

    Ученик лицея №24 Волгодонска Дмитрий Павлов рассказал лидеру государства свою точку зрения, описанную в сочинении. Павлов подчеркнул, что сейчас и взрослые, и молодежь жалуются на «плохую ситуацию». Он подчеркнул, что в сочинении попытался объяснить, что люди сами могут менять обстоятельства.

    «Если скооперируемся, то нам это подвластно», — добавил он.

    Путин поддержал идею школьника и добавил, что «нужно найти тех, кто будет вместе, кто будет помогать, вместе работать».

    «В современном мире это чрезвычайно важная задача», — подчеркнул глава государства.

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #школьник
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