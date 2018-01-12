Школьник из Ростовской области стал звездой после встречи с Путиным

Ростов, 12 января. Школьник из Волгодонска Дмитрий Павлов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал свое видение решения трудных жизненных ситуаций.

Путин накануне встретился со школьниками-авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Президент побеседовал с ними в парке Зарядье.

Ученик лицея №24 Волгодонска Дмитрий Павлов рассказал лидеру государства свою точку зрения, описанную в сочинении. Павлов подчеркнул, что сейчас и взрослые, и молодежь жалуются на «плохую ситуацию». Он подчеркнул, что в сочинении попытался объяснить, что люди сами могут менять обстоятельства.

«Если скооперируемся, то нам это подвластно», — добавил он.

Путин поддержал идею школьника и добавил, что «нужно найти тех, кто будет вместе, кто будет помогать, вместе работать».