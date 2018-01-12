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Политика
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Россия
Бородина высоко оценила встречу Путина со школьниками
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    Бородина высоко оценила встречу Путина со школьниками

    8:42  12 Января 2018  /обновлено: 8:42  12 Января 2018
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    Бородина высоко оценила встречу Путина со школьниками

    Москва, 12 января. Российская телеведущая Ксения Бородина высоко оценила встречу президента России Владимира Путина со школьниками, победившими во всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее».

    Она отметила, что считает правильным общение главы государства с молодежью. Как сообщила Бородина, она бы хотела, чтобы и ее дети имели возможность влиять на происходящее и реализовывать свои проекты.

    «Думаю, это правильно – общаться с молодежью, ведь им жить в будущей стране и развивать ее. Я бы хотела, чтобы мои дети могли влиять на ход событий, предлагали решения и воплощали в жизнь свои идеи и проекты», — написала телеведущая на своей странице в Instagram.

    Напомним, накануне, 11 января, президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» встретился со школьниками, чьи сочинения признали лучшими на конкурсе «Россия, устремленная в будущее».

    На встрече глава государства отметил важность затронутых учащимися тем, а также посоветовал изучать историю Крыма, отметив, что она очень сложная и интересная. Как рассказал URA.RU один из 34 школьников, приглашенных в парк «Зарядье», о том, что они встретятся с президентом, победителям конкурса сочинений сообщили только за несколько часов до мероприятия.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #школьники #молодежь #бородина #выборы2018
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