Глава Минтранса РФ рассказал о любимом виде транспорта

Москва, 12 января. Глава Минтранса РФ Максим Соколов назвал своим любимым видом транспорта велосипед, отметив, что летом и осенью катается на нем почти каждый день.

Соколов добавил, что часто делает это во время прогулок с собакой: велосипед дает возможность главе Минтранса получить дополнительную физическую нагрузку.

При этом Соколов отметил, что на работу ездить на велосипеде пока не пробовал, поскольку живет за МКАДом, однако во дворе ведомства оборудована специальная парковка, и многие сотрудники уже пересели на двухколесный транспорт, сообщает РИАМО.

«Мы оборудовали во дворе Минтранса парковку для велосипедов, оборудовали специальные раздевалки, душевые кабины, чтобы можно было приехать, быстренько переодеться и прийти на работу уже в костюме и галстуке», — рассказал министр.

Напомним, в конце октября 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.