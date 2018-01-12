Украинские силовики два раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 12 января. Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

Отмечается, что огонь вели из 122-мм артустановок, 120-мм минометов. Также киевские военные применили станковые противотанковые гранатометы СПГ и автоматические станковые гранатометы АГС.

Под огонь попали позиции Народной милиции в пункта Логвиново. Всего по территории республики было выпущено порядка 55 снарядов

Напомним, 23 декабря вступило в силу «новогоднее перемирие.

Ранее президент Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с лидерами республик Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Благодаря этим переговорам в конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный обмен пленными в Донбассе.