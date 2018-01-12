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Общество
В СФ и Общественной палате прокомментировали идею «приватизации» русского языка на Украине
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    В СФ и Общественной палате прокомментировали идею «приватизации» русского языка на Украине

    8:21  12 Января 2018  /обновлено: 8:21  12 Января 2018
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    В СФ и Общественной палате прокомментировали идею «приватизации» русского языка на Украине

    Москва, 12 января. В Совете Федерации и Общественной палате прокомментировали идею украинского писателя Андрея Куркова «приватизировать» русский язык.

    Как считает первый заместитель председателя комитета верхней палаты российского парламента по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, такого рода высказывания будут лишь способствовать разобщению людей и народов.

    «Сама идея сохранения языка никогда не может быть сопряжена с ограничением, с созданием некоей отдельной резервации.  Если мы говорим о сохранении русского языка, то это не должно быть отделение», — рассказала сенатор RT.

    В свою очередь, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова считает украинскую инициативу странной. 

    «Обособить язык, сделав его собственностью какого-либо отдельного государства, — такое, наверное, только на Украине могло прийти в голову. Говорить о каком-то особом русском языке там не приходится», — заявила общественник.

    Напомним, что писатель Курков призвал «приватизировать» русский язык и взять его под «филологический контроль», заявив, что вне РФ русский язык является самостоятельным явлением.

    В СФ и Общественной палате прокомментировали идею «приватизации» русского языка на Украине

    Добавим, что в четверг на встрече с руководителями российских печатных СМИ и ИА Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной сейчас ненормальна, однако в будущем они нормализуются.  

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #путин #россия #украина #русский язык
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