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Эксперт рассказал о «дипломатической борьбе» ЕС и США из-за санкций против РФ
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    Эксперт рассказал о «дипломатической борьбе» ЕС и США из-за санкций против РФ

    8:30  12 Января 2018  /обновлено: 8:41  12 Января 2018
    589

    а

    Берлин, 12 января. Евросоюз должен начать поэтапную отмену антироссийских санкций, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

    Он также раскритиковал Соединенные Штаты Америки и добавил, что они не вправе оказывать давление на Европу, требуя выполнения санкций. По мнению министра, от этого страдает экономика ЕС.

    Как пишет RT, Габриэль не единственный высокопоставленный политик, заявивший о необходимости отмены санкций против России. Ранее глава австрийского МИД Карин Кнайсль отметила, что ограничения вовсе «дали осечку». Она подчеркнула, что ограничительные меры оказались неэффективными. Задуманное США ослабление нефтяной промышленности, по ее мнению, в России не произошло. Как рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев, для государств Евросоюза санкции были способом надавить на Москву для достижения своих политических целей вокруг Украины.

    По его словам, для США ограничительные меры – способ борьбы с конкурентами в лице России, а также с ЕС. Бордачев рассказал, что сейчас между Вашингтоном и Брюсселем началась «увлекательная дипломатическая борьба».

    В результате мер США, по словам эксперта, могут пострадать европейские компании и важные отношения с Россией в области энергетики. Специалист также добавил, что европейские политики в рамках «торга с США» будут высказывать резкие суждения по вопросу эффективности санкций. 

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что незаконные санкции Вашингтона ухудшат отношения РФ и США. По словам главы государства,  нормализация отношений между Кремлем и Белым домом возможна лишь после шагов США.

    Эксперт рассказал о «дипломатической борьбе» ЕС и США из-за санкций против РФ

    Автор: Алия Садыкова
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