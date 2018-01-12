Илон Маск рассказал о высоких технологиях на секс-вечеринке

Москва, 12 января. Бизнесмен и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск обсудил высокие технологии, случайно оказавшись на секс-вечеринку предпринимателя Стива Джурветсона.

На вечеринке были и другие бизнесмены, которые и поддержали разговор Маска о новых технологиях и создании компаний. Беседа в рамках секс-вечеринки произошла в июне 2017 года. Известно о ней стало из опубликованного в Сети отрывка книги Эмилии Чанг «Бротопия», сообщает канал «Подмосковье 360» со ссылкой на Business Insider.

В компании SpaceX уточнили, что Илон Маск пробыл на мероприятии только пару часов. Он попал на него случайно и поначалу думал, что находится на костюмированной вечеринке.

Ранее, как сообщал RT, бизнесмен Илон Маск рассказал о планах запустить на Марс красный автомобиль Tesla Roadster, который послужит нагрузкой для ракеты Falcon Heavy.