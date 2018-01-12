Донецк (ДНР), 12 января. Киевские силовики в течение суток четверга 11 января обстреливали территорию Донецкой народной республики 14 раз.

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, ВСУ, несмотря на согласованный в декабре прошлого года режим прекращения огня, по-прежнему нарушают договоренности.

В четверг 11 января обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись окрестности девяти населенных пунктов. ВСУ вели огонь по территории ДНР из артиллерии, вооружения БМП, гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

Напомним, что в конце прошлого года между Украиной и республиками Донбасса состоялся масштабный обмен пленными, который был бы невозможен без участия российского президента.

Позавчера прошла встреча Владимира Путина с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, в ходе которой стороны обсудили второй этап обмена пленными.