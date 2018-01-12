После поездки Путина в Тверь запустят программу подготовки кадров для завода

Тверь, 12 января. В Тверской области запустят программу подготовки специалистов для вагоностроительного завода. Об этом рассказал глава региона Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам рабочей поездки президента России Владимира Путина в область.

Как отметил Руденя, на территории Верхневолжья будет запущена масштабная программа подготовки специалистов рабочих профессий для Тверского вагоностроительного завода. Проект стартует в начале нового учебного года.

Как добавил губернатор, рост загрузки завода требует увеличения количества сварщиков.

Руденя также подчеркнул, что обеспечение предприятия квалифицированными кадрами стало одной из тем на встрече Путина с сотрудниками завода. Как писала Газета.ru, в январе Путин прибыл в Тверь, где посетил вагоностроительный завод.