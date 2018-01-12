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Политика
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Общество
Путин отказался от предложенной в подарок клюшки Третьяка
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    Путин отказался от предложенной в подарок клюшки Третьяка

    7:35  12 Января 2018  /обновлено: 7:37  12 Января 2018
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    Путин отказался от предложенной в подарок клюшки Третьяка

    Москва, 12 января. Владимир Путин накануне в редакции  «Комсомольской правды» отказался от предложенной в подарок клюшки Владислава Третьяка.

    Как сообщают «Вести.Ru», президент России перед тем, как начать разговор с руководителями отечественных печатных СМИ и информационных агентств, прошелся с экскурсией по редакции «комсомолки».

    В частности Путин заглянул в радиорубку и осмотрел стенд-музей, где, в том числе, хранится клюшка лучшего хоккейного вратаря 20-го века. Президенту предложили клюшку Третьяка в подарок, однако глава государства отказался.

    Напомним, в четверг в преддверии Дня российской печати Владимир Путин встретился с главными редакторам ведущих отечественных печатных СМИ и ИА. Разговор зашел о положении дел на Украине и в Сирии, отношениях США, предстоящих выборах президента РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #путин #россиия
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