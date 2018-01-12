Путин рассказал о ситуации со специалистами рабочих профессий в России

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин рассказал о ситуации со специалистами рабочих профессий в РФ, отметив, что их подготовку необходимо обновить.

Об этом глава государства сообщил накануне во время встречи со школьниками, чьи сочинения победили во всероссийском конкурсе «Россия, устремленная в будущее».

Путин также отметил, что вопрос заключается в нехватке «хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», при этом рабочих рук в России достаточно, сообщает «Интерфакс».

«Если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением», — добавил президент, напомнив, что в современном мире новые знания появляются и входят в повседневную практику очень быстро.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут уравнены. Накануне, как писал RT, в Минтруде заявили, что соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшее время.

Владимир Путин. Биография.