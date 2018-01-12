Чемпион ОИ по фигурному катанию Соловьев присоединился к «Команде Путина»

Москва, 12 января. Олимпийский чемпион ОИ-2014 в Сочи по фигурному катанию Дмитрий Соловьев присоединился к движению Putin Team.

Об этом спортсмен написал на своей страничке в социальной сети в «Вконтакте», приложив к посту несколько фотографий с Владимиром Путиным, которые были сделаны в разное время спортивной карьеры фигуриста.

Дмитрий Соловьев стал чемпионат Олимпийских Игр в 2014 году в Сочи, выиграв «золото» в командных соревнованиях. Кроме того, Соловьев – чемпион мира и дважды вице-чемпион.

Ранее о присоединении к Putin Team заявили российские гимнастки, хоккеисты Ковальчук и Малкин, волейболист Тетюхин, шахматист Карякин и другие прославленные отечественные спортсмены,

Напомним, о создании общественного движения в поддержку президента России Владимира Путина объявил нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин.