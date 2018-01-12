Москва оценит «дорожную карту» для Афганистана

Москва, 12 января. В России изучают документ, инициирующий старт переговорного процесса официального Кабула с умеренным крылом движения «Талибан»1.

Как пишет газета «Известия», «дорожная карта» уже подготовлена афганским правительством и передана российским коллегам для изучения.

Отмечается, что позиция России станет известна 1 февраля в Кабуле.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал, что в документе есть положительные пункты. По мнению эксперта, важно, чтобы «карта» устраивала все конфликтующие стороны – Кабул и «Талибан». 1 февраля в Афганистане пройдет встреча высокопоставленных персон. Россия выскажет на встрече свою позицию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшилась из-за борьбы ИГ1 (запрещена в РФ) с талибами.

1 Организация запрещена на территории РФ.