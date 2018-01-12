Выборы-2018: завершается этап выдвижения кандидатов в президенты РФ

Москва, 12 января. В пятницу подходит к концу этап выдвижения кандидатов в президенты России. ЦИК продолжит принимать документ кандидатов от партий до 00.00 часов.

К настоящему времени в Центризбирком поступило 69 уведомлений о желании стать кандидатом на выборах 2018 года, при этом 46 из них направили самовыдвиженцы.

После получения документов ЦИК в течение пяти дней проверяет полученные бумаги и принимает решение о регистрации представителей партии, выдвигающих кандидата, и уполномоченных по финансовым вопросам или отказывает в ней, пишет РИА Новости.

В случае положительного решения Центризбиркома кандидат получает возможность открыть специальный счет для формирования своего избирательного фонда и начинает кампанию, в том числе сбор подписей в свою поддержку.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующая дата была утверждена в декабре Советом Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий глава государства Владимир Путин принимает участие в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время на территории России проходит сбор подписей в его поддержку. Как сообщало URA.RU, на этой неделе был завершен сбор денег в избирательный фонд Путина. Ранее социологический опросы показали, что уже сейчас порядка 70% россиян готовы отдать свой голос за действующего главу государства.

Владимир Путин. Биография.