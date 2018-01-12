Снежная буря не повлияла на график проведения Недели звезд хоккея в Астане

Астана, 12 января. Чрезвычайные погодные условия не повлияли на график проведения Недели звезд в Астане.

Как пишет газета «Известия», на этой неделе в Астане проходит Неделя звезд хоккея. Финальным аккордом его станет десятый по счету Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

Ранее прошел матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Победа со счетом 2:0 в 2017 году принесла России бронзу. Эта игра вызвала большой интерес у зрителей. Посмотреть его пришли около семи тысяч человек.

Накануне в рамках Недели звезд встречались команды МХЛ. Матчу не помешала непогода: город накрыла снежная буря, а власти ввели режим ЧС.

Матч завершился со счетом 7:3 в пользу сборной Запада.

Ранее Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади. Глава государств принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он сыграл вместе с Вячеславом Фетисовым, Сергеем Федоровым и Павлом Буре.