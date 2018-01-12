Цукерберг рассказал об изменениях в новостной ленте Facebook

Москва, 12 января. В новостной подборке Facebook будет появляться больше новостей от друзей и семьи. Об этом сообщил создатель социальной сети Марк Цукерберг в своем аккаунте.

Как передает телеканал «360», по его словам, соцсеть в этом направлении начали менять в 2017 году. Как признался руководитель, для этого потребовались месяцы.

Как объяснил Цукерберг, пользователи заметят изменения в ленте новостей. Появится больше постов от семьи, друзей и сообществ.

Как пишет Газета.ru, Цукерберг подчеркнул, что Facebook была создана для того, чтобы люди стали ближе другу. В последнее время пользователи жаловались, что им мешает контент компаний. При этом Цукерберг не стал скрывать, что такие нововведения снизят время, которое пользователи проводят в соцсети.