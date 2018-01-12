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Ученые из России приблизились к созданию квантового компьютера
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    Ученые из России приблизились к созданию квантового компьютера

    6:47  12 Января 2018  /обновлено: 6:47  12 Января 2018
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    Ученые из России приблизились к созданию квантового компьютера

    Москва, 12 января. Российским ученым удалось совершить прорыв на пути к созданию  квантового компьютера.

    Как сообщают «Известия», отечественные разработчики смогли наконец-то обойти одно из самых серьезных препятствий в этой работе, а именно усилить генерируемые такими компьютерами сигналы.

    «Минимальный возможный уровень шума равен вакуумному. Этот уровень называют квантовым пределом. Нам удалось его достичь, заменив материал, из которого изготовлен усилитель, на сверхпроводящий», — пояснил изданию профессор кафедры НИТУ «МИСиС» Александр Карпов.

    По мненью отечественных ученых, их открытие значительно сократило технологическое отставание России в этой области. Поэтому разработчики высоко оценивают коммерческий потенциал разработки. Добавим, что над созданием квантового компьютера трудятся ученые всей планеты. Есть мнение, что эта «машина будущего» сможет быстро решать задачи, над которыми обычным компьютерам пришлось бы работать столетиями.

    Ученые из России приблизились к созданию квантового компьютера

    Напомним, что ежегодно Владимир Путин присуждает премии президента для молодых ученых. Так в феврале 2017-го президентские премии были вручены Дмитрию Блау, Александру Гайфуллину, Алексею Дмитриеву и Илье Романченко.
     

    Автор: Констатин Терехов
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    #владимир путин #путин #россия #ученые
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