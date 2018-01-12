Путин поддержал «консервативный» подход ЦБ к криптовалютам

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ рассказал, что регулирование криптовалют — прерогатива Центробанка.

Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ.

Как отметил глава государства, это в значительной степени задача Банка России, «и этих полномочий пока у ЦБ достаточно».

Он также добавил, что в будущем понадобится законодательное регулирование этой области.

По его словам, регулятор неоднократно рассказывал о своем отношении к криптовалютам. Как пишет «Интерфакс», Путин подчеркнул, что ЦБ ведет себя консервативно. Он напомнил, что для этого есть основания, так « за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не обеспечена».