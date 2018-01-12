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Путин поддержал «консервативный» подход ЦБ к криптовалютам
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    Путин поддержал «консервативный» подход ЦБ к криптовалютам

    6:42  12 Января 2018  /обновлено: 6:42  12 Января 2018
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    Путин поддержал «консервативный» подход ЦБ к криптовалютам

    Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ рассказал, что регулирование криптовалют — прерогатива Центробанка.

    Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ.

    Как отметил глава государства, это в значительной степени задача Банка России, «и этих полномочий пока у ЦБ достаточно».

    Он также добавил, что в будущем понадобится законодательное регулирование этой области.

    По его словам, регулятор неоднократно рассказывал о своем отношении к криптовалютам. Как пишет «Интерфакс», Путин подчеркнул, что ЦБ ведет себя консервативно. Он напомнил, что для этого есть основания, так « за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не обеспечена». 

    Путин поддержал «консервативный» подход ЦБ к криптовалютам

     

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #центробанк #криптовалюта #биткоин
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