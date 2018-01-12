Кинокритики назвали главные новинки выходных

Москва, 12 января. Кинокритики назвали четыре стоящих внимания фильма, которые можно посмотреть в предстоящие выходные.

Открывает список биографическая драма «Большая игра», в которой мэтр Аарон Соркин сел в режиссерское кресло и рассказал историю о спортсменке Молли Блум, организовавшей подпольный клуб по игре в покер. Стоит отметить, что главную роль в картине исполняет Джессика Честейн.

Комедия «Кто наш папа, чувак?» позволит насладиться актерский игрой Оуэна Уилсона, Кристофера Уокена и Гленн Клоуз. По сюжету два брата пытаются найти своего отца и постоянно попадают в нелепые ситуации. В целом, уровень юмора соответствует названию картины.

Герой захватывающего фильма ужасов «Бойся своих желаний» находит загадочную китайскую шкатулку, способную исполнять желания. Вот только последствия их исполнения становятся роковыми для загадавшего, говорится в материале газеты «Известия».

И наконец режиссерская работа Стенли Туччи — фильм «Последний портрет». 1960-е, парижский художник решает нарисовать портрет своего вечного критика. Как рождается произведение искусства наблюдать не очень интересно, но ситуацию исправляет актерский дуэт Джеффри Раша и Арми Хаммера.