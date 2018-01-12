Реклама вина из Армении появится в российских СМИ

Москва, 12 января. Российским ТВ-каналам и печатной прессе дадут добро на размещение рекламы вина, изготовленного в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстана из местного сырья.

Как сообщают «Известия», соответствующие поправки в закон о рекламе поддержала комиссия российского кабмина по законопроектной деятельности. Это позволит России выполнить обязательства перед партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

Поправки в закон о рекламе разрешат публиковать рекламу слабого алкоголя, произведенного в ЕАЭС в изданиях на всех страницах (кроме первой, последней и обложек), а также транслировать на радио и ТВ с 23 до 7 часов по местному времени.

Впрочем, эксперты полагают, что не стоит ожидать появления в российских СМИ массовой рекламы — денег на нее у виноделов нет. Добавим, что законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.

Добавим, что о развитии сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза шла речь накануне на встрече Владимира Путина с руководителями печатных изданий и информационных агентств.

В частности, глава государства заявил, что Россия работает над тем, чтобы создать единую цифровую платформу в рамках ЕАЭС.

